福岡県の小学校で、男子児童が給食のウズラの卵をのどに詰まらせて死亡した事故がありました。父親が市に損害賠償を求めた裁判が17日から始まり、「学校の責任を明らかにしてほしい」と訴えました。■男子児童（当時小1）がウズラの卵をのどに詰まらせ死亡福岡県みやま市の小学校で去年2月、小学1年生の男子児童が給食の、みそおでんに入っていたウズラの卵をのどに詰まらせ、死亡した事故。男子児童の父親は、学校側がのどに詰ま