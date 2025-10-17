今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「“アヒル”5000羽が街を占拠型破りな“サプライズ”」についてです。◇アメリカの住宅街が、異様な光景に包まれました。ビルの屋上に巨大なアヒル。街角のベンチにも、アヒル。さらに石像の台座にまで…。街中のいたるところに黄色いアヒルが突然現れたのです。アヒルが出現したのは先月の末。街に小さなアヒル2000羽が現れると、日を追うごとにその数は増していき、