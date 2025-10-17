◇セCSファイナルステージ第3戦阪神4―0DeNA（2025年10月17日甲子園）3番手として、4点優勢の9回から登板した阪神・岩崎は3者凡退にピシャリと封じ込めた。先頭の桑原を145キロ直球で遊飛に打ち取ると、続く佐野は低めの変化球で空振り三振。最後は筒香を高めの変化球で二飛に仕留めた。先発の高橋が好投を続けていた中で、8回途中からは石井とともに無失点リレーを継続。左腕は「みんなの力を出せて、タイガースの野