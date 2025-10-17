俳優の渡辺謙（65）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、阪神が「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦でDeNAに4−0で勝利し、3連勝で日本シリーズへの進出を決め、喜びの声をつづった。「おいおいおい、初回からの輝君エラーからのお返し3ラン。もう勢いは止まらない。遥人君絶好調8回までノーヒットピッチング。ピンチを石井君斬る」と興奮気味に試合を振り返った。「