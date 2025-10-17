◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム―ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）日本ハムのドラフト5位ルーキー・山県秀内野手（23）が2点リードの7回に自身ポストシーズン1号ソロを放った。新人のプレーオフ、CSでの本塁打は23の阪神・森下翔太以来2年ぶり7人目で8本目。新庄監督もびっくりの一発が生まれたのは7回だった。先頭の山県は相手先発・上沢のカーブを強振。打球は左翼方向にグングン伸びてスタンド