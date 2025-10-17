「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神が破竹の３連勝でファーストＳを連勝で勝ち上がったＤｅＮＡを破り、２年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。今シリーズ９打数６安打１本塁打３打点の打率・６６７でＭＶＰに輝いた森下は「まだどっちが来るか分からないですけど、どっちにしても交流戦で負け越してるんで。やっぱり強い相手でもあるんで」と早速視線を切り替えた。