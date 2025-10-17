「眠りたいのに眠れない」そんな不眠を経験したことのある人は少なくないと思います。例えば、子どもが遠足の前日に興奮して眠れない、高校受験や大学受験、社会人であれば大事な会議やプレゼンの前日に緊張で眠れないなど。しかし、多くの場合は、一時的に眠れなくなるだけで、気がかりな事柄が過ぎ去ればぐっすりと眠れるようになります。問題となるのは、不眠が長期間続き、肉体的にも精神的にもきつくなったり、日中に急に眠く