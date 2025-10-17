シンガー・ソングライターの杏里が１７日、コンサートツアー「ＡＮＲＩＬＩＶＥ２０２５ＴＩＭＥＬＹ！！」の東京公演を開催した。７月から始まった１４カ所を巡るツアーで、シークレットゲストとして、１９８３年発売のアルバム「Ｔｉｍｅｌｙ！！」をプロデュースしたシンガー・ソングライター角松敏生が来場。２人は２００３年、横浜アリーナでのコンサート以来２２年ぶりの共演で抱き合うと、８４年に角松が作詞作曲