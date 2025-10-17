10月17日、イクイノックスの全妹で、10月12日の新馬戦を制したイクシード（牝2・美浦・木村哲也）の、右前脚の橈側手根骨骨折が判明した。全治6ヶ月以上の見込み。所属するシルクホースクラブが公式ホームページで発表した。【新馬/東京5R】イクイノックス全妹 イクシードがデビューVデビュー戦快勝もアクシデント…イクシードは東京芝2000mの2歳新馬戦でC.ルメール騎手を背にデビュー。上がり3ハロン33秒4という鋭い末脚を発