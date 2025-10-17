◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）日本ハムの郡司裕也捕手が「４番・三塁」での起用に応え、２安打４打点と結果を残した。初回１死一、三塁で、今シリーズ初めてリードを奪う右犠飛を放つと、６回には最終Ｓ初安打となる遊撃内野安打。７回２死満塁では中堅左を破る走者一掃の二塁打を放った。郡司は「昨日打てやっていう