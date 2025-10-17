◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（１７日・生目第２）巨人の中山礼都が２戦連続安打となる適時打を放つなど、存在感を示した。みやざきフェニックス・リーグ、ＤｅＮＡ戦に「３番・右翼」でスタメン出場。同点の３回無死満塁で育成右腕の清水から右前適時打を放った。１６日から同・リーグに参戦して２試合連続安打になった。５年目の今季はシーズン途中から外野に挑戦し、自己最多の１０３試合出場。夏