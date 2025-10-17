4モーターで587psAMG V8を模した人工音メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジーの最高出力は、4モーターで587ps。V8ツインターボエンジンのAMG G 63へ迫るパワーを秘める。タイヤ毎に147psの駆動用モーターが組まれ、リダクションギアには悪路用のローレシオも備わる。【画像】4モーターの正常な進化形G 580 EQテクノロジー悪路前提の電動モデルAMG G 63も全138枚0-100km/h加速は4.7秒と、3t超えのオフローダーと