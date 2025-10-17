Gクラスにもやってきた電動化のうねり電動化のうねりは伝統のゲレンデ、Gクラスにもやってきた。メルセデス・ベンツはバッテリーEVの投入へ積極的で、社内合意はスムーズだっただろうと推測する。だが、変革にはリスクも伴う。【画像】4モーターの正常な進化形G 580 EQテクノロジー悪路前提の電動モデルAMG G 63も全138枚これまで通り、エンジンで走るGクラスも提供されており、EV版が占める割合はまだ15％に留まるらしい