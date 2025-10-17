性格が合わなかったり、どうも苦手だと感じる人は職場でも学校でもどこにでもいるものですよね。この記事では、仲良しのママ友5人組の中でとあるママに対して苦手意識を持っているという投稿を紹介します。マウントを取るような発言があったり、そのママだけLINEの返信が遅く予定が決まらないことにストレスを感じているという投稿者さん。つい「その人がグループにいなければ…」と考えてしまい自己嫌悪になってしまうそう