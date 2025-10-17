別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」は2日目を終えた。9Rで阿部英斗（21＝福岡）が1着。グレードレースでは初の準決勝進出を果たした。南とのモガキ合いに一度は粘り負けたが、いったん引いて再度、最終バック5番手から捲り切った。ただ、ゴール後ではあったが2着の南に接触。「全開で踏んでいて寄っていってしまった。本当に申し訳ない」と神妙な面持ち。「手応えはいい感じになってきている。しっかり出し切