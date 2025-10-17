イクイノックスの妹で、12日の東京新馬戦を制したイクシード（牝2＝木村、父キタサンブラック）が、右前脚の橈（とう）側手根骨を骨折したことが分かった。17日、シルクレーシングが発表した。12日の新馬戦（東京芝2000メートル）は兄の主戦でもあったルメールとのコンビでデビュー。中団から上がり3F最速の33秒4の切れ味を発揮して差し切り、初陣Vを飾った。その後、ケアしていた右前膝の詳細な検査をしたところ、骨折が判明