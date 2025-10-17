「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク０−６日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）日本ハムが快勝。ファイナルＳ初勝利で、アドバンテージを含めて１勝３敗とした。打のヒーローとなったのはここまでブレーキだった４番・郡司。初回に先制犠飛を放つと、七回には走者一掃の３点適時二塁打を放ち、試合を決めた。前日は好機で凡退し、悔しい途中交代となったが、４番起用に応える４打点の大暴れだった。試合