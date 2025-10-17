ソフトバンクの大関友久投手が日本シリーズ進出へ仕切り直しの一戦に先発する。18日のクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦の予告先発投手が発表され、日本ハムは北山亘基が先発する。大関は今季は自己最多の13勝をマークし、自身初タイトルの最高勝率も獲得。チームは王手をかけて臨んだ17日の一戦で敗れた。充実の1年を過ごす左腕がCS初先発する。