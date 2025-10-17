◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封負けを喫し、リーグ優勝のアドバンテージを含めた対戦成績が3勝1敗となった。先発の上沢直之が7回途中6失点（自責5）で敗戦投手。日本シリーズ進出はお預けとなった。上沢は初回に1失点。4回には先頭のレイエスに左後ソロを浴びた。7回も先頭の山縣秀に左越えソロ本塁打を許