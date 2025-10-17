◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封負けでリーグ優勝のアドバンテージを含む3勝1敗となった。先発の上沢直之が7回途中6失点（自責5）で敗戦投手。日本シリーズ進出は第4戦以降にお預けとなった。打線は日本ハム先発の伊藤大海に8回11K無失点と封じ込まれた。試合後、小久保裕紀監督は「昨日の福島といい、こん