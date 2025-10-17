◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封負けを喫し、リーグ優勝のアドバンテージの1勝を含めた対戦成績が3勝1敗となった。先発の上沢直之が7回途中6失点（自責5）で敗戦投手。日本シリーズ進出は第4戦以降に持ち越しとなった。背部痛から復帰し、CS初スタメンの周東佑京が7回にダイビングキャッチを試みた。グラウ