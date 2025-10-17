◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封負けを喫し、リーグ優勝のアドバンテージを含めた対戦成績が3勝1敗となった。先発の上沢直之が7回途中6失点（自責5）で敗戦投手。日本シリーズ進出は第4戦以降にお預けとなった。パ・リーグ首位打者に輝いた牧原大成が3試合連続ノーヒットで、計11打数無安打。試合後、小久保