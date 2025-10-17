福岡県警筑紫野署は17日、筑紫野市二日市北2丁目2番付近の路上で14日午後4時半ごろ、男が女子大学生の周辺をつきまとう事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40代で身長165程度の中肉。灰色ジャケット、黒色長ズボン着用し、黒色ショルダーバッグを所持していたという。