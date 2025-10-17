10月17日午後、静岡市の県道で乗用車と自転車が衝突する事故があり自転車に乗っていた80代の女性が頭を強く打ち重体です。 警察によりますと、17日午後2時頃、静岡市葵区追手町の県道で北に向かって道路を渡っていた電動アシスト付き自転車と東に向かって走っていた乗用車が衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた静岡市葵区本通に住む81歳の女性が頭を強く打ち重体です。 乗用車を運転していた57歳の男性にけがはあり