秋めいて来て、野菜や果物のおいしい季節がやってきました。安くて新鮮な野菜を多くの人に味わってほしいー。ユニークなアイデアで人気の直売所がありました。 【写真を見る】「安くて新鮮な野菜を多くの人に味わってほしい」 ユニークなアイデアで人気の直売所＝静岡・富士宮市【しずアツ】 ＜井手春希アナウンサー＞ 「富士宮市にやって来ました。その安い直売所というのが農民市場。朝から続々とお