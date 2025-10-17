降雪シーズンを前に、除雪オペレーターの担い手確保が大きな課題となっています。 10月5日、新潟県村上市で行われていたのは除雪技術を競う選手権。除雪オペレーターへの関心を持ってもらうことや担い手の技術向上などを目的に実施されています。選手権には、県内で除雪作業に従事する20人が出場。バック走行のほか、停車位置ギリギリでの停車など、細かなハンドル操作を必要とする複数の競技が行