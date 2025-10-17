【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比05銭円安ドル高の1ドル＝150円43〜53銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1664〜74ドル、175円57〜67銭。トランプ米大統領が米国と中国との関係改善に楽観的な発言をしたと伝わり、ドルを買って円を売る動きが先行した。