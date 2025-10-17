新潟県村上市を流れる三面川では、毎年この時期に行われるサケ漁が来週始まります。ただ、漁獲量は年々減少傾向にあるといいます。今年こそはと大漁を願う地元の漁業関係者を取材しました。 ■伝統の“サケ漁”存続の危機…漁獲量が年々減少傾向に 10月17日朝、村上市で執り行われたのは、市内を流れる三面川でとれるサケの大漁を願う神事です。三面川では毎年この時期に遡上してくるサケの漁が伝統的に行われています。ただ…【