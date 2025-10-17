今日（17日）夜、熊本市で、刃物を使って脅迫したとして70代の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】現場付近に集まるパトカー、救急車も近くには熊本最大のバスターミナル 暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所不詳の79歳の男です。 警察によりますと、男は、今日（17日）午後7時30分ごろ、熊本市中央区辛島町の公園で、35歳の男性に、はさみを示して脅迫した疑いです。 RKK熊本放送の