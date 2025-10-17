10月16日の午後3時半前、新潟県上越市頸城区下中島で軽乗用車と路線バスが衝突する事故がありました。この事故で、軽自動車に乗っていた70代の女性が左の額を切る軽傷を負っています。事故があったのは、上越市頸城区下中島の信号のない十字路交差点です。警察によりますと、10月16日の午後3時半前、70代の女性が運転する頸北観光バスと、50代の女性が運転する軽自動車が交差点内で衝突。その衝撃で、バスが右前方にあった民家の庭