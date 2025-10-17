ダークパターン対策協会は10月15日、ダークパターン被害の軽減と誠実なWebデザインの普及を目的とした「NDD（Non-Deceptive Design）認定制度」の正式運用を開始しました。事業者が「自己審査チェックシート」に従って自己審査を行った後、認定審査機関に審査を依頼することができます。○ダークパターンの累計被害総額は年間1兆円以上同日開催された記者発表会でダークパターン対策協会代表理事の小川晋平氏が語ったところによれ