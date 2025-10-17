「ひと口ちょうだい」問題に悩んでいる人多いですよね。この漫画の主人公・里美も、夫の晴人が「ひと口ちょうだい」と言って、妻のハンバーグを半分食べたり、アイスコーヒーを勝手に飲んだりすることにイライラしています。何度も「やめてほしい」と伝えているのに、夫は「ひと口もらった」「ちょっと飲みたかっただけ」とヘラヘラと笑うばかりでー。「ひと口ちょうだい」に悩む夫婦のリアルな日常価値観の違いといったらそれまで