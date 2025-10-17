米１０年債利回りは３．９９９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.449（+0.025） 米10年債3.999（+0.025） 米30年債4.602（+0.018） ドイツ2.579（+0.009） 英国4.541（+0.040） カナダ3.097（+0.020） 豪州4.099（-0.053） 日本1.631（-0.034） ※米債以外は10年物