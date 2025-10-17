ドル円のピボットは１５０．１４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値150.49高値150.54安値149.38 152.05ハイブレイク 151.30抵抗2 150.89抵抗1 150.14ピボット 149.73支持1 148.98支持2 148.57ローブレイク ユーロ円 現値175.63高値175.97安値174.82 177.28ハイブレイク 176.62抵抗2 176.13抵抗1 175.47ピボット 174.98支持1