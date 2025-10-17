タレントの梅宮アンナさんが16日、夫でアートディレクターの世継恭規さんと夫婦そろってイベントに登場。結婚して感じた価値観の違いを明かしました。2人が出席したのは『「ヘルスケア Oisix」コラボミールキット発売記念イベント』です。自炊する上で価値観の違いに気づいた2人。世継さんは「（梅宮さんが）手に3500円ぐらいのマグロの柵をもってるわけ。“これ買っていい？”って言うから“マグロの柵が3500円は高いだろ。切り身