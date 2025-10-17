news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『火をつけた』自室を“放火” 火元住人が警察官に…」のニュースについてお伝えします。◇◇◇深夜に鳴り響くサイレン。正面のマンションからみえるのは真っ赤な炎。窓からは炎とともに大量の黒煙も立ち上っていました。17日未明、鹿児島市で火災が発生しました。消防車20台が出動し、火はおよそ30分後に消し止められました。火元となった部屋は全焼しましたがけが人はいないと