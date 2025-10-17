こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した特異銀河「NGC 3256」。ほ座（帆座）の方向、約1億2000万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した特異銀河「NGC 3256」（Credit: ESA/Hubble, NASA）】特異銀河とは、渦巻銀河や楕円銀河といった形態の分類に当てはまらない、特異な形態の銀河のこと。明るい中心部の周囲で複雑に渦巻く塵（ダスト）が豊富な暗黒帯や、長い尾のような構造を持つNGC 3256は、2つ