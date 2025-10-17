日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。郡司アナは「#kamakura少し前の、とある休日…大好きなピザ屋さんへ！」と投稿。黒のゆったりとしたワンピースにスニーカーを合わせた休日コーデを披露した。郡司アナは5月に一般男性と結婚したことを発表。8月には第1子の 妊娠、秋ごろから産休に入ることを発表していた。