警察官を装う手口で、50億円以上をだまし取ったとみられる詐欺グループのトップらが逮捕されました。中国国籍の銭凌容疑者（38）ら3人は2023年、60代から70代の男女3人に警察官を装って電話をかけ、「逮捕状が出ている。調査のため現金を移す必要がある」などと言い、現金など約3600万円をだまし取った疑いなどが持たれています。警視庁によりますと、銭容疑者はカンボジアを拠点とした特殊詐欺グループのトップで、だまし取った金