シンガー・ソングライター杏里（年齢非公表）が17日、東京国際フォーラムで「ANRI LIVE 2025 TIMELY！！」東京公演を開催した。昨今、欧米、アジア各国をはじめ、世界各国でブームの70、80年代に日本で生まれたシティ・ポップのクイーンと呼ばれる人気は絶大で5000席が完売となった。この日は、タイトルにもなった83年のアルバム「TIMELY！！」をプロデュースするなど関係が深い、シンガー・ソングライター角松敏生（65）がシーク