【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが10月16日20時からYouTube生配信『Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ』を実施。同プログラムの同時視聴者数65万人超えが、国内ミュージシャンとしては1位であることが判明した（※ユニバーサルミュージック調べ）。これにより、改めて世間の関心の高さが明らかになることとなった。 ■生配信ではフェーズ3の始動などを発表 同配信では、202