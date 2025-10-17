俳優の大島優子さんが16日、第2子出産後初のPRイベントに登場。子供との幸せな時間について語りました。大島さんが登場したのは、福井県のブランド米『いちほまれ』の2025年新CM発表会です。2021年に俳優の林遣都さんと結婚し、今年5月に第2子出産を報告していた大島さん。イベントでは髪形の話題になると「子供を優先するために最強の時短として、本当はもっと短くしたいんです。米粒のようにしたいんですけどもそれはちょっとか