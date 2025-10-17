news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「イノシシが女子高校生を猛追」のニュースについてお伝えします。◇◇◇秋田県・由利本荘市の駅前で撮影されたドライブレコーダーの映像。画面の右側に歩いてくるのは女子高校生3人組。突然、3人は一斉に別々の方向へ走り出します。猛スピードで追いかけてくるのは…イノシシです。1人の高校生はイノシシを横目に並走し、イノシシと逆方向へ必死に逃げていきます。その後、イノシ