Image: Gail Iles, RMIT University 宇宙は、決して軟弱な者には向かない旅先でしょう。宇宙飛行士たちは、乗り物酔い、方向感覚の喪失、心血管へのストレスといった苦難に耐えなければなりません。無重力で宇宙遊泳ができる筋力や体力も求められます。幸いなことに、私たちの体内にいる腸内細菌は、はるかに強靭とのことです。新しい研究によれば、人間の健康に欠かせない腸内細菌の一種が