◇パ・リーグCSファイナルステージ第3戦ソフトバンク０―６日本ハム（2025年10月17日みずほペイペイD）ソフトバンクの小久保裕紀監督（53）は、先発・上沢直之の交代のタイミングについて「1点取られた後で、振り絞ることができる投手なので」と粘った理由を説明した。上沢は7回先頭の山県に左越えソロを浴びて3点目を失った。その後、2死一、三塁とピンチを広げて4回に一発を浴びているレイエスを迎えたが、小久保監督