11月1日に開始する新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)の公式SNSが17日に更新され、新たな番組が発表された。松本人志14日から毎日、番組『7:3トーク』『実のない話』『ダウプラボイス』が発表され、この日は、『大喜利GRAND PRIX』が発表された。公式SNSでは「【オリジナル番組大喜利GRAND PRIX】松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」がついに幕を開ける！ルールはシンプル。『芸人自らがお題を作成し、そのお