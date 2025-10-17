3月、中国の習近平国家主席（左）と何衛東・中央軍事委員会副主席＝北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国国防省は17日、中国軍制服組トップの一人、何衛東・中央軍事委員会副主席ら9人の高官が調査を受け、重大な規律違反や犯罪の疑いで共産党の党籍剥奪の処分を受けたと発表した。軍内で捜査が進められていた大規模汚職に関与したとみられる。副主席は中央軍事委主席を兼ねる習近平国家主席に次ぐポスト。最高クラスの軍幹