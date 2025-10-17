「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神・藤川監督が試合後の場内インタビューで慌てるひと幕があった。インタビュアーから「相手球団を圧倒した」と言われると、藤川監督は「選手たちがきっちりと調整してくれたし、ファンの皆さんもこの戦いを迎えるまでに非常に我慢強く、選手たち、自分たちを応援してくれました」と答えた。続けて「３つ取ると言ったこのセ・リー