５回ケイに降板を告げた後、選手らに声をかける横浜ＤｅＮＡ・三浦監督＝甲子園プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージ（６試合制）は１７日、兵庫県西宮市の甲子園球場で第３戦が行われ、レギュラーシーズン２位の横浜ＤｅＮＡベイスターズはリーグ覇者の阪神タイガースに０−４で３連敗を喫し、対戦成績０勝４敗（阪神のアドバンテージ１勝を含む）で敗退した。横浜ＤｅＮＡは初回に先発のア