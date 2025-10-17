日本ハムは１７日のＣＳファイナルステージ第３戦（みずほペイペイ）ソフトバンクに６―０で大勝。ファイナル敗退危機から踏みとどまった。初回一死一、三塁からこの日４番に入った郡司が相手先発・上沢から右犠飛。今ステージ初の先制点を奪い、４回には先頭のレイエスが左翼席に豪快な一発を叩き込みリードを広げた。さらに打線は７回に先頭・山県が左翼席へ１号ソロ。その後、水野の三塁打と２四球で二死満塁をつくって上